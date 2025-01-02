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2 января 2025, 12:51 Читати українською

Гетманцев похвастался, что бюджет Украины получил в результате детенизации $2,5 млрд

$2,5 млрд — столько получил бюджет Украины в результате детенизации. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

$2,5 млрд — столько получил бюджет Украины в результате детенизации.
Фото: depositphotos

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«В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило (сальдо) 1 036,8 млрд грн, что на 422,3 млрд грн, или +68,7%, чем в мирном 2021 году. Если же сравнивать с 2023 годом, то поступление в этом году на +40% или +296,5 млрд грн больше», — написал Гетманцев.

Еще раз, +68,7% к мирному 2021 году и +40% к 2023 году, уточнил Гетманцев.

«Это, несмотря на войну, падение экономики, вызовы с которыми сталкивался бизнес, релокацию. Это не просто цифры, не просто требование бизнеса для обеспечения равных и справедливых правил налогообложения. Это оружие, которое так необходимо для нашей защиты, для нашей победы», — отметил глава Налогового комитета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+77
Ramo
Ramo
2 января 2025, 13:15
#
Не внаслідок детенізації, а внаслідок підняття податків для легального бізнесу, девальвації національної валюти на 10% та інфляції. Боротьбу з тіньовою еконмікою Гетьманцев та ко програли. Зелені не вміють, нічого не вміють в державному управлінні, девальвують все, до чого торкаються. Дайте їм ще шанс)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 января 2025, 14:14
#
Как я понимаю в «надходження» он включил кредиты и помощь других стран ?
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