Гетманцев похвастался, что бюджет Украины получил в результате детенизации $2,5 млрд

$2,5 млрд — столько получил бюджет Украины в результате детенизации. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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«В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило (сальдо) 1 036,8 млрд грн, что на 422,3 млрд грн, или +68,7%, чем в мирном 2021 году. Если же сравнивать с 2023 годом, то поступление в этом году на +40% или +296,5 млрд грн больше», — написал Гетманцев.

Еще раз, +68,7% к мирному 2021 году и +40% к 2023 году, уточнил Гетманцев.

«Это, несмотря на войну, падение экономики, вызовы с которыми сталкивался бизнес, релокацию. Это не просто цифры, не просто требование бизнеса для обеспечения равных и справедливых правил налогообложения. Это оружие, которое так необходимо для нашей защиты, для нашей победы», — отметил глава Налогового комитета.