Украинский агросектор в 2024 году поставил второй исторический рекорд — $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в интервью Украинскому радио.
Исторический рекорд: Украина получила $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции
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Что известно
«Если подытожить 2024 год, он принес нам второй результат по валютной выручке от экспорта. Мы поставили второй исторический рекорд — в страну поступило $24,5 млрд от экспорта продукции агросектора. Это хороший показатель», — сказал министр.
Коваль напомнил, что лучшим годом по валютной выручке от агроэкспорта был 2021 год, когда благодаря высокому урожаю агросектор заработал $27,7 млрд.
Коваль обратил внимание, что по сравнению с 2023 годом валютная выручка агросектора от экспорта выросла более чем на $2 млрд.
«Думаю, для всего аграрного сектора 2024 год был годом устойчивости. Украинские аграрии выдержали, выстояли и проявили себя с лучшей стороны. То, что мы, несмотря на заминированные земли, военные действия, собрали неплохой урожай, 75 млн тонн — зерновые и масличные культуры — это хороший результат, учитывая, что год был засушлив, и мы вынуждены были констатировать потерю урожайности. Но в целом Украина не только устояла, но и нарастила свою аграрную мощь», — резюмировал министр агрополитики.
Комментарии - 3
перевищує валютну виручку за 5 років прокачки російського газу…
Цифры выручки вполне реальные, а вот то, что Газпром
так мало прокачал за последние 5 лет — это проблема Газпрома…
Возможно, азербайджанский газ или американский СПГ
менее политизированы, чем российский газ, вот многие в Европе
и отказываются от российского газа…