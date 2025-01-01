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1 января 2025, 17:57 Читати українською

Исторический рекорд: Украина получила $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции

Украинский агросектор в 2024 году поставил второй исторический рекорд — $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в интервью Украинскому радио.

Украинский агросектор в 2024 году поставил второй исторический рекорд — $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Если подытожить 2024 год, он принес нам второй результат по валютной выручке от экспорта. Мы поставили второй исторический рекорд — в страну поступило $24,5 млрд от экспорта продукции агросектора. Это хороший показатель», — сказал министр.

Коваль напомнил, что лучшим годом по валютной выручке от агроэкспорта был 2021 год, когда благодаря высокому урожаю агросектор заработал $27,7 млрд.

Коваль обратил внимание, что по сравнению с 2023 годом валютная выручка агросектора от экспорта выросла более чем на $2 млрд.

«Думаю, для всего аграрного сектора 2024 год был годом устойчивости. Украинские аграрии выдержали, выстояли и проявили себя с лучшей стороны. То, что мы, несмотря на заминированные земли, военные действия, собрали неплохой урожай, 75 млн тонн — зерновые и масличные культуры — это хороший результат, учитывая, что год был засушлив, и мы вынуждены были констатировать потерю урожайности. Но в целом Украина не только устояла, но и нарастила свою аграрную мощь», — резюмировал министр агрополитики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 января 2025, 18:06
#
Річна валютна виручка агросектору за один рік в чотири рази
перевищує валютну виручку за 5 років прокачки російського газу…
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Rubi0
Rubi0
1 января 2025, 18:26
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Манипуляция цифрами. За 5 лет прокачали всего 150 млрд, такой объем прокачивали за год в 2000е
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Qwerty1999
Qwerty1999
1 января 2025, 18:39
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Rubi0

Цифры выручки вполне реальные, а вот то, что Газпром
так мало прокачал за последние 5 лет — это проблема Газпрома…
Возможно, азербайджанский газ или американский СПГ
менее политизированы, чем российский газ, вот многие в Европе
и отказываются от российского газа…
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