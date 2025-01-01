Украина получила $6,2 млрд от россии за транзит газа в 2020-2024 годах

Российский «Газпром» перечислил в пользу украинского НАК «Нафтогаз Украины» около $6,2 млрд средств за услуги транзита российского газа через Украину в рамках 5-летнего транзитного контракта в 2020—2024 гг., говорится в материале ExPro.

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В свою очередь, «Нафтогаз» оплатил «Оператору ГТС Украины» около $5,4 млрд за организацию транзита.

Если считать в гривнах, то Украина получила от россии около 195 млрд грн за время действия контракта. Больше всего россия уплатила в 2020 г. — более $1,7 млрд, что связано с большими объемами забронированных мощностей.

В общей сложности, за 5 лет транзита Украина транспортировала около 148 млрд куб м российского газа в европейские страны.

Напомним

В результате оккупации Луганской области Украина временно потеряла доступ к газоизмерительной станции «Сохрановка», одной из двух точек входа в украинскую ГТС, через которые российский газ поступал в систему. россия отказалась перенести объемы транзита на другую точку — «Суджа», а также снизила оплату за транзит. В связи с этим НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в международный арбитраж.

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Первоначально «Нафтогаз» требовал в суде $150 млн неоплаты за забронированные мощности. Уже в начале 2024 г. компания «Нафтогаз» исковым заявлением увеличила сумму исковых требований до $843 млн, а также повторно отметила, что «в связи с продолжающимся нарушением положений Соглашения со стороны Газпрома Компания оставляет за собой право увеличить исковые требования до конца рассмотрения дела и, соответственно, завершения действия Соглашения в январе 2025».

К концу сентября 2024 г. дебиторская задолженность «Газпрома» за услуги транспортировки природного газа составила 41,9 млрд грн или более $1 млрд.