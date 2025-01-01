«Не ждите, что гривна улетит в космос»: глава НБУ дал прогноз на 2025 год

Глава Национального банка Андрей Пышный спрогнозировал, что золотовалютные резервы Украины на конец 2025 года составят 41 млрд долларов . Об этом Пышный сказал в телеэфире, передает Укринформ.

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Что сказал Пышный

«Я могу сказать: не ждите от нас, что гривна улетит в космос. Важным компонентом нашей валютной устойчивости является тот факт, что, по нашим прогнозам, золотовалютные резервы на конец 2024 года будут более $43 млрд, а на конец 2025 года — на уровне $41 млрд. Неопределенность в источниках и форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году», — сказал Пышный.

Он также подчеркнул, что все эти компоненты дают основания говорить о том, что есть достаточно факторов, которые позволят НБУ быть эффективным и чтобы валютный рынок останутся устойчивым.

Инфляция

Пышный напомнил, что уровень инфляции составляет 11%. При этом, по его словам, Нацбанк ожидает, что во втором полугодии 2025 года инфляция пойдет на убыль.

«Существенной составляющей борьбы с проинфляционными тенденциями и контролируемой инфляционной динамики будет монетарная политика Национального банка. НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, и мы при соответствующих проинфляционных факторах и соответствующих тенденциях с целью сохранения инфляционных и курсовых ожиданий будем решительно реагировать монетарной политики, чтобы инфляция оставалась у контролируемых границах», — резюмировал глава НБУ.