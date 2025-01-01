Глава Национального банка Андрей Пышный спрогнозировал, что золотовалютные резервы Украины на конец 2025 года составят 41 млрд долларов. Об этом Пышный сказал в телеэфире, передает Укринформ.
«Не ждите, что гривна улетит в космос»: глава НБУ дал прогноз на 2025 год
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Что сказал Пышный
«Я могу сказать: не ждите от нас, что гривна улетит в космос. Важным компонентом нашей валютной устойчивости является тот факт, что, по нашим прогнозам, золотовалютные резервы на конец 2024 года будут более $43 млрд, а на конец 2025 года — на уровне $41 млрд. Неопределенность в источниках и форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году», — сказал Пышный.
Он также подчеркнул, что все эти компоненты дают основания говорить о том, что есть достаточно факторов, которые позволят НБУ быть эффективным и чтобы валютный рынок останутся устойчивым.
Инфляция
Пышный напомнил, что уровень инфляции составляет 11%. При этом, по его словам, Нацбанк ожидает, что во втором полугодии 2025 года инфляция пойдет на убыль.
«Существенной составляющей борьбы с проинфляционными тенденциями и контролируемой инфляционной динамики будет монетарная политика Национального банка. НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, и мы при соответствующих проинфляционных факторах и соответствующих тенденциях с целью сохранения инфляционных и курсовых ожиданий будем решительно реагировать монетарной политики, чтобы инфляция оставалась у контролируемых границах», — резюмировал глава НБУ.
Комментарии - 4
Ціни в грудні виросли на 14%, а воно обіцяє 11% за весь рік. Ну-ну.
Газ дорожчає для ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, торгових центрів, виробників та домогосподарств в 4 (чотири) рази, і це також вплине на ціни 100%. А він казки обіцяє. сором.
експортерам теж не сильно, їх товари для людей подорожчають, продажі впадуть… тут шило на мило.
«Растапливать долларами костёр межбанка » по 4−5 млрд. USD в неделю - у Пышного с приходом к власти Трампа после 20 января уже не получится…