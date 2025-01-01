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1 января 2025, 15:18 Читати українською

«Не ждите, что гривна улетит в космос»: глава НБУ дал прогноз на 2025 год

Глава Национального банка Андрей Пышный спрогнозировал, что золотовалютные резервы Украины на конец 2025 года составят 41 млрд долларов. Об этом Пышный сказал в телеэфире, передает Укринформ.

Глава Национального банка Андрей Пышный спрогнозировал, что золотовалютные резервы Украины на конец 2025 года составят 41 млрд долларов.

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Что сказал Пышный

«Я могу сказать: не ждите от нас, что гривна улетит в космос. Важным компонентом нашей валютной устойчивости является тот факт, что, по нашим прогнозам, золотовалютные резервы на конец 2024 года будут более $43 млрд, а на конец 2025 года — на уровне $41 млрд. Неопределенность в источниках и форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году», — сказал Пышный.

Он также подчеркнул, что все эти компоненты дают основания говорить о том, что есть достаточно факторов, которые позволят НБУ быть эффективным и чтобы валютный рынок останутся устойчивым.

Инфляция

Пышный напомнил, что уровень инфляции составляет 11%. При этом, по его словам, Нацбанк ожидает, что во втором полугодии 2025 года инфляция пойдет на убыль.

«Существенной составляющей борьбы с проинфляционными тенденциями и контролируемой инфляционной динамики будет монетарная политика Национального банка. НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, и мы при соответствующих проинфляционных факторах и соответствующих тенденциях с целью сохранения инфляционных и курсовых ожиданий будем решительно реагировать монетарной политики, чтобы инфляция оставалась у контролируемых границах», — резюмировал глава НБУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Romanenkas17
Romanenkas17
1 января 2025, 15:29
#
Ага, значить треба чекати космічного польоту курсу, цін.
Ціни в грудні виросли на 14%, а воно обіцяє 11% за весь рік. Ну-ну.

Газ дорожчає для ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, торгових центрів, виробників та домогосподарств в 4 (чотири) рази, і це також вплине на ціни 100%. А він казки обіцяє. сором.
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Abramon
Abramon
1 января 2025, 15:35
#
Єх, як хочеться експорртерам і власникам «підматрацних» доларів, щоб гривня знецінилась
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Romanenkas17
Romanenkas17
1 января 2025, 15:46
#
Підматрасних дуже мало, прості люди не мають грошей вже, щоб доляри купляти. Це може олігархи купляють.

експортерам теж не сильно, їх товари для людей подорожчають, продажі впадуть… тут шило на мило.
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Max55
Max55
1 января 2025, 15:47
#
«Полёт в космос «зависит не от Пышного , а от финансовой помощи США и Евросоюза …
«Растапливать долларами костёр межбанка » по 4−5 млрд. USD в неделю - у Пышного с приходом к власти Трампа после 20 января уже не получится…
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