Экспорт ИТ-услуг из Украины упал на $44 миллиона

Объем экспорта ИТ-услуг из Украины в ноябре этого года составил $520 млн. Это на $12 млн меньше, чем в прошлом месяце ($532 млн) и на $44 млн меньше, чем в ноябре 2023 года ($564 млн), сообщает ain.ua со ссылкой на данные НБУ .

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Экспорт украинских ИТ-услуг

Экспорт украинских ИТ-услуг в США в ноябре составил $184 млн ($233 млн в ноябре 2023 года).

Совокупный экспорт украинской ИТ-индустрии за 11 месяцев 2024 года уменьшился до $5,8 млрд, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил год $6,1 млрд.

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Самый высокий месячный объем экспорта в этом году зафиксировали в марте — $565 млн, в то время как самый низкий был в августе — $507 млн.

Напомним

Начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта IT-услуг продолжается. Даже при оптимистическом сценарии на конец 2024 года уменьшение объемов будет на уровне не менее 4% по сравнению с 2023 годом. А при пессимистическом этот показатель достигнет 6%.