Нацбанк проверит кибербезопасность шести банков

Национальный банк планировал провести в 2025 году проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и электронных доверительных услуг в шести банках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Какие банки будут проверять

В первом квартале проверку проведут в Креде Агриколь Банке, во втором — в Райффайзен Банке. В третьем квартале проверят банк «Южный» и Банк Кредит Днепр, а в четвертом — Коминбанк и Альтбанк.

Проверки направлены на усиление киберустойчивости как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

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Напомним

Ранее Минфин писал, что Национальный банк предлагает обновить некоторые нормы, касающиеся функционирования системы киберзащиты и контроля за состоянием информационной безопасности и киберзащиты в банковской системе Украины.