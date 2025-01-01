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1 января 2025, 9:46 Читати українською

Нацбанк проверит кибербезопасность шести банков

Национальный банк планировал провести в 2025 году проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и электронных доверительных услуг в шести банках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк планировал провести в 2025 году проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и электронных доверительных услуг в шести банках.
Фото: depositphotos

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Какие банки будут проверять

В первом квартале проверку проведут в Креде Агриколь Банке, во втором — в Райффайзен Банке. В третьем квартале проверят банк «Южный» и Банк Кредит Днепр, а в четвертом — Коминбанк и Альтбанк.

Проверки направлены на усиление киберустойчивости как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

Читайте: НБУ в следующем году проведет стресс-тестирование 21 банка. Кто попал в список

Напомним

Ранее Минфин писал, что Национальный банк предлагает обновить некоторые нормы, касающиеся функционирования системы киберзащиты и контроля за состоянием информационной безопасности и киберзащиты в банковской системе Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Три літри
Три літри
1 января 2025, 10:19
#
Вони 10 років збираются перевіряти банки? 6 банків цього року з 61 наявних.
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