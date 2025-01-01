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1 января 2025, 9:16 Читати українською

В 2024 году Министерство финансов привлекло $41,7 млрд внешнего финансирования

В 2024 году в государственный бюджет поступило $41,7 млрд. внешнего финансирования. Об этом говорится в сообщении министерства.

В 2024 году в государственный бюджет поступило $41,7 млрд.
Фото: depositphotos

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Внешнее финансирование

Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили около $12,6 млрд, 30% от общего объема финансирования. В то же время все кредиты Украина получала на льготных условиях.

Самые большие доноры

Крупнейшими донорами бюджетной поддержки в 2024 году являются Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Международный Валютный Фонд, Япония, Всемирный банк, Канада, Великобритания.

Также в этом году Украина впервые получила бюджетную поддержку от Республики Корея и Банка развития Совета Европы. Сотрудничество с международными партнерами усиливается, а география продолжает расширяться.

Читайте: Украина получит $15 млрд от США. Средства обеспечены активами РФ

Важным достижением является привлечение в 2024 году первого транша средств, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии в пределах G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд. $1 млрд было привлечено от Соединенных Штатов через программу Всемирного банка Second Growth Foundations Development Policy Loan. Впервые россия фактически начинает платить за ущерб, нанесенный Украине.

Куда направили средства

Все денежные средства от международных партнеров были направлены на приоритетные расходы госбюджета. Минфин тесно сотрудничает с донорами для обеспечения мониторинга целевого использования каждого доллара оказанной финансовой помощи. Доверие партнеров является ключевым активом в продолжении сотрудничества.

В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более $115 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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