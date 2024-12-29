Швейцария выделила Украине $26,7 миллиона на ремонт железнодорожных путей

В Украину при поддержке правительства Швейцарии были поставлены комплекты рельсовых скреплений для ремонта более 500 километров путей. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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В частности, было поставлено 1 260 360 комплектов рельсовых скреплений для ремонта путей в рамках проекта экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины. Общая стоимость гранта составила $26,7 млн.

Кроме того, благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечено строительство объектов дополнительного распределенного поколения мощностью до 270 МВт в рамках проекта «Участие, А О „Укрзализныця“ в общегосударственной системе распределенной генерации» стоимостью 180 млн евро.

По проекту «Обновление парка электровозов АО «Укрзализныця» планируется обновление парка электровозов двойного питания на сумму 300 млн. евро.

«При поддержке Всемирного банка поставлено 200 фитинговых платформ, 18 модульных мостов и 89 единиц техники по программе RELINC (сумма гранта — $50 млн). Идет подготовка к закупке электровозов и портового погрузочного оборудования ($230 млн)», — добавили в министерстве.