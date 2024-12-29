Эрдоган анонсировал снижение ключевых ставок в Турции в 2025 году

Ключевые ставки в Турции снизятся в 2025 году, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Бурса, пишет Bloomberg.

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Что известно

«Мы обязательно начнем снижать процентные ставки с 2025 г. Процентные ставки снизятся, инфляция также снизится», — сказал он.

Для снижения инфляции, помимо денежно-кредитной политики, будут использоваться и другие инструменты, добавил Эрдоган.

Напомним

26 декабря Центробанк Турции впервые за почти два года снизил ключевую ставку на 250 б. п. до 47,5%. Базовая инфляция товаров остается низкой, а улучшение ситуации с инфляцией в сфере услуг стало более заметным, добавил регулятор.

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Ставка была увеличена до 50% в марте этого года. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. После этого регулятор устанавливал ключевую ставку на уровне 50% годовых.