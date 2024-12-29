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29 декабря 2024, 12:10 Читати українською

Type-C: В ЕС начала действовать норма о едином зарядном кабеле

В Европейском Союзе в субботу, 28 декабря, вступил в силу закон о едином зарядном устройстве для портативной электронной техники, такой как смартфоны, планшеты, камеры или колонки. Об этом сообщается в сообщении на странице Европейского парламента в соцсети Х.

В Европейском Союзе в субботу, 28 декабря, вступил в силу закон о едином зарядном устройстве для портативной электронной техники, такой как смартфоны, планшеты, камеры или колонки.
Фото: depositphotos

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Подробности

«С сегодняшнего дня все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, колонки, клавиатуры и многие другие продаваемые в ЕС электроники должны быть оборудованы зарядным портом USB Type-C. Независимо от производителя», — говорится в сообщении.

В ЕП настаивают, что это будет способствовать экономии денег пользователей и сохранению окружающей среды.

В частности, по мнению европейских законодателей, это поможет снизить количество отходов за счет уменьшения количества неиспользованных кабелей.

Напомним

В 2022 году члены Европейского парламента большинством голосов поддержали отказ от альтернативных методов подзарядки. Это означает, что все малые и средние портативные электронные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены портами USB Type-C. Технология быстрой зарядки также должна быть стандартизирована на всех устройствах.

Кроме того, новые правила подразумевают, что потребители смогут отказаться от нового зарядного кабеля с каждым приобретенным устройством.

Производители ноутбуков должны будут подчиниться этим правилам с весны 2026 года.

По подсчетам ЕН, новые правила приведут к более частому повторному использованию зарядных устройств и помогут потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках.

На утилизированные и неиспользованные зарядные устройства ежегодно в ЕС приходится около 11000 тонн электронных отходов, указывали европейские законодатели.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 декабря 2024, 14:17
#
Type-C для ноутбуков — это жесть…
+
0
kingcity
kingcity
29 декабря 2024, 14:25
#
«Виробники ноутбуків повинні будуть підпорядкуватися цим правилам з весни 2026 року» — може ще до цього часу образумляться і передумають ? :)
+
0
Іван Іовенко
Іван Іовенко
29 декабря 2024, 15:13
#
Чому?
+
0
Три літри
Три літри
29 декабря 2024, 15:31
#
Нормально працює, не гірше ніж старий розʼєм.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 декабря 2024, 15:58
#
Ничем не хуже DC и может выдавать то же напряжение и силу тока.
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