Гетманцев: Всех налоговиков оснастят бодикамерами

Все налоговики будут оснащены бодикамерами, которые будут фиксировать осуществление налоговых проверок. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Что известно

По словам Гетманцева, такие меры предотвратят злоупотребление со стороны налоговиков и налогоплательщиков.

Также налоговики будут снабжены планшетами и переносными принтерами для ликвидации написанных от руки актов.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Всего налоговики запланировали провести около 5 тысяч плановых проверок.