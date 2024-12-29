Все налоговики будут оснащены бодикамерами, которые будут фиксировать осуществление налоговых проверок. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Гетманцев: Всех налоговиков оснастят бодикамерами
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Что известно
По словам Гетманцева, такие меры предотвратят злоупотребление со стороны налоговиков и налогоплательщиков.
Также налоговики будут снабжены планшетами и переносными принтерами для ликвидации написанных от руки актов.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Всего налоговики запланировали провести около 5 тысяч плановых проверок.
Источник: Минфин
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