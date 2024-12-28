Криптомошенники обманули французов на 500 млн евро

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) сообщило со ссылкой на парижскую прокуратуру, что ежегодные потери французов от криптовалютного мошенничества достигли 500 млн евро (около $520 млн). Об этом пишет AMF.

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Убыток от криптомошенников

Ведомство уточнило, что средний убыток жертв финансовых аферистов в 2024 году составил 29 000 евро ($30 190). Большинство мошеннических схем были нацелены на криптоинвесторов — одни злоумышленники заявляли людям, будто их проекты получили поддержку знаменитостей, а другие маскировалась под известные инвестиционные платформы, рассказали чиновники.

«Создатели сомнительных криптосхем создают поддельные видео и статьи с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейка, выдавая себя за известных персон. Затем так называемые селебрити убеждают людей, что смогли сколотить состояние благодаря торговле криптоактивами, и это на деле оказывается настоящим мошенничеством», — сообщило AMF.

Ведомство заявило, что с 2022 года AMF и Управление пруденциального контроля Франции внесли в черный список почти 5000 сервисов, нелегально работающих в стране.

Власти также заблокировали почти 350 мошеннических веб-сайтов. В ноябре 2023 года AMF провело опрос, согласно которому 9% французов владеют криптовалютами. На прошлой неделе AMF совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело рейды в поисках нелегальных криптоматов, изъяв несколько единиц оборудования.