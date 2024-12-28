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28 декабря 2024, 12:28 Читати українською

Названа самая успешная валюта 2024 года

Аргентинское песо в реальном выражении укрепилось больше всех других мировых валют в 2024 году. За 11 месяцев его рост составил 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с учетом трехзначной инфляции в Аргентине, пишет Financial Times. Это более чем вдвое превышает результат турецкой лиры, занявшей второе место с ростом на 21,2%.

Аргентинское песо в реальном выражении укрепилось больше всех других мировых валют в 2024 году.
Фото: depositphotos

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Укрепление песо

Укрепление официального курса отразилось как на легальном, так и на нелегальном параллельном рынке, где аргентинцы вынуждены покупать доллары из-за ограничений на доступ к официальному обменному курсу.

Это привело к тому, что за период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года средняя зарплата в Аргентине в долларовом выражении по параллельному курсу (его в стране называют dollar-blue — FM) выросла почти вдвое — до $990. До этого песо семь лет подряд лишь обесценивался. Разница между официальным и неофициальным курсами сократилась до менее 20% по сравнению с 200% в декабре 2023 года.

Читайте:Экономика Аргентины вышла из глубокой рецессии — FT

Резкое укрепление аргентинской валюты стало следствием экономической политики нового президента Хавьера Милея, избранного на свой пост около года назад.

Ставка на жесткую экономию и сохранение строгого валютного контроля, введенного предыдущим правительством, позволила удержать стабильность песо после девальвации в декабре 2023 года, отмечает издание. С начала года песо обесценилось всего на 18%, несмотря на инфляцию в 112% за этот же период. Дополнительный фактор — меры, позволившие экспортерам конвертировать часть долларовой выручки по более выгодным курсам на параллельных рынках, добавляет FT.

Вместе с тем, укрепление национальной валюты дорого обходится стране и вызывает у экспертов опасения относительно конкурентоспособности экономики Аргентины.

Центральный банк Аргентины изо всех сил пытается восстановить практически пустые резервы иностранной валюты, тратя доллары на поддержание курса песо.

Также укрепившееся песо привело к росту стоимости рабочей силы в Аргентине на 60% по сравнению с Бразилией, что уже вызывает беспокойство среди бизнес-лидеров.

Аналитики предупреждают, что укрепление песо, в том числе создает угрозу внезапной девальвации, особенно в условиях внешних шоков, таких как возможное введение США новых тарифов при президенте Дональде Трампе. Это может привести к массовым девальвациям на развивающихся рынках, что усилит давление на аргентинскую валюту.

«Программа Милея, работает, но укрепление песо — это наибольший риск в будущем, — сказал Рамиро Блазкес, глава отдела исследований инвестиционного банка BancTrust. — Если песо продолжит укрепляться или произойдет внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко вырасти, увеличивая риск девальвации».

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе политика Милея по поддержанию курса песо будет успешной. Однако длительное сохранение такого сильного курса маловероятно из-за низких резервов центрального банка и исторической невозможности поддерживать профицит торговли при сильном песо, отмечают они.

В 2025 году ожидается, что Милей выполнит обещание снять валютные ограничения и перевести песо в режим свободного плавания, что может стать серьезным испытанием для аргентинской экономики. Бывший министр экономики Николас Духовне заявил FT, что устойчивость курса возможна только при сохранении строгой финансовой дисциплины, обеспечивающей доверие рынков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
asdf2024
asdf2024
28 декабря 2024, 12:34
#
Пхахаха

Центральный банк Аргентины вовсю пытается восстановить практически пустые резервы иностранной валюты, тратя доллары на поддержку курса песо.
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