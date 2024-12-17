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17 декабря 2024, 15:05 Читати українською

Экономика Аргентины вышла из глубокой рецессии — FT

Аргентина официально вышла из глубокой рецессии в третьем квартале 2024 года, что стало важным этапом в усилиях президента-либертарианца Хавьера Милея по преодолению продолжительного экономического кризиса, пишет Financial Times.

Аргентина официально вышла из глубокой рецессии в третьем квартале 2024 года, что стало важным этапом в усилиях президента-либертарианца Хавьера Милея по преодолению продолжительного экономического кризиса, пишет Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо данным национального статистического агентства, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 3,9% с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По данным национального статистического агентства, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 3,9% с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. Это первый квартал роста с момента вхождения Аргентины в рецессию в конце 2023 года. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ВВП сократился на 2,1%.

Президент Хавьер Милей, занимающий должность уже год, провел жесткие реформы, в том числе масштабные сокращения государственных расходов и дерегуляцию. Эти меры позволили снизить трехзначную инфляцию, но в то же время повлекли за собой значительный рост бедности, которая в первой половине 2024 года достигла 53%.

Реформы сделали Милея популярным среди глобальных правых лидеров, включая Дональда Трампа и Илона Маска, и усилили доверие инвесторов. В понедельник суверенные облигации Аргентины выросли в цене, а премия за риск над облигациями США снизилась до 677 базисных пунктов по сравнению с более чем 2 000 в момент прихода Милея к власти.

Подробности

Хотя по прогнозам JPMorgan в текущем году экономика Аргентины сократится на 3%, в 2025 году ожидается рост на 5,2%. Это позволит вернуть уровень ВВП на душу населения к показателям 2021 года.

Рост экономики в третьем квартале был вызван восстановлением потребительских расходов, капитальных инвестиций, а также сильным экспортом в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. Однако сферы производства и строительства остаются в сложном состоянии.

Аналитики предупреждают, что для удержания популярности в преддверии промежуточных выборов 2025 года Милей должен обеспечить устойчивый рост, что повысит уровень жизни аргентинцев. Среди ключевых вызовов его правительства — снятие валютных ограничений и стимулирование иностранных инвестиций, что сдерживается нехваткой резервов в центральном банке.

Ожидается, что экономика Аргентины будет расти в 2025 году, хоть и медленнее, чем в 2024-м. По словам Себастьяна Менескальди, директора консалтинговой компании EcoGo, рост в 5% будет неравномерно влиять на различные отрасли и группы работников.

Источник: Минфин
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