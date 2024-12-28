НБУ за неделю продал наибольший объем валюты на межбанке с 2022 года

На минувшей неделе (23−27 декабря) Национальный банк продал на межбанке $1,625 млрд. Это самый большой показатель с февраля 2022 года. В то же время регулятор не покупал валюту на рынке на прошлой неделе, свидетельствуют данные на сайте НБУ .

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Валютные интервенции НБУ

Отметим, что это самый большой объем проданной валюты за неделю с мая 2022 года, тогда НБУ продал $1 431,61 млн, а чистая продажа составила $1 424,11 млн.

Всего с начала года Нацбанк купил на рынке $126 млн, а продал из резервов — $34,57 миллиарда. Это существенно больше, чем за 2022 год ($26,38 млрд) и 2023 год ($28,83 млрд).

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн и продал $1 417,6 млн. Чистая продажа валюты составила $1 417,4 млн против $1 075,65 млн на прошлой неделе.