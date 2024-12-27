С начала 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 грн к заработной плате в рамках программы «Зимняя поддержка» — «Учительская доплата». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
С нового года учителя будут получать ежемесячную доплату
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«Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд. грн. на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1 000 грн. «на руки» после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 грн «на руки», — отметил Шмыгаль.
Также правительство приняло решение о выделении 1,6 млрд грн субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.
Кроме того, правительство выделило 2,8 млрд грн на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Также распределили 305 млн. грн субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.
«Выделили 150 млн. грн субвенции для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы Новая Украинская Школа, которая будет продолжена в следующем году», — добавил глава правительства.
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Да, с 1 января 2025 года эта доплата будет начисляться всем учителям.
Но есть один нюанс — с 1 января 2025 года с учителей снимается доплата за престижность в размере 30% должностного оклада (об этом учителям уже объявили, во всяком случае — в Донецкой обл.).
Теперь посчитаем цифры:
— оклад учителя высшей категории составляет: 7800 грн.
— оклад с доплатой за престижность составит: 7800×1,3=10140 грн.
— оклад без доплаты за престижность, но с дополнительной «тысячей» составит: 7800+1000=8800 грн.
— разница в оплате до и после повышения составит: 10140−8800=1340 грн.
Вывод: после повышения ЗП на тысячу, учителя будут получать меньше. Одной рукой дали немного, другой рукой забрали больше.
И это ещё я не учитывал повышение военного сбора до 5%.
Вот так, ребята!