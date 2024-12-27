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27 декабря 2024, 18:02 Читати українською

С нового года учителя будут получать ежемесячную доплату

С начала 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 грн к заработной плате в рамках программы «Зимняя поддержка» — «Учительская доплата». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С начала 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 грн к заработной плате в рамках программы «Зимняя поддержка» — «Учительская доплата».
Фото: freepik.com

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«Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд. грн. на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1 000 грн. «на руки» после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 грн «на руки», — отметил Шмыгаль.

Также правительство приняло решение о выделении 1,6 млрд грн субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.

Кроме того, правительство выделило 2,8 млрд грн на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Также распределили 305 млн. грн субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

«Выделили 150 млн. грн субвенции для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы Новая Украинская Школа, которая будет продолжена в следующем году», — добавил глава правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
allexpll
allexpll
27 декабря 2024, 18:14
#
Потужно! (ніт)
+
+15
Exba
Exba
27 декабря 2024, 18:29
#
Аккурат чтоб до 4 тыс. долл. добить
+
0
Tido oss
Tido oss
27 декабря 2024, 18:59
#
Ахахахахахахаха
+
0
RobinG
RobinG
27 декабря 2024, 19:17
#
Военным налогом забрали, и теперь потужно типа вернули.
+
+15
R S
R S
27 декабря 2024, 19:58
#
Расскажу невыдуманную историю про эту «доплату» учителям.

Да, с 1 января 2025 года эта доплата будет начисляться всем учителям.
Но есть один нюанс — с 1 января 2025 года с учителей снимается доплата за престижность в размере 30% должностного оклада (об этом учителям уже объявили, во всяком случае — в Донецкой обл.).
Теперь посчитаем цифры:
— оклад учителя высшей категории составляет: 7800 грн.
— оклад с доплатой за престижность составит: 7800×1,3=10140 грн.
— оклад без доплаты за престижность, но с дополнительной «тысячей» составит: 7800+1000=8800 грн.
— разница в оплате до и после повышения составит: 10140−8800=1340 грн.

Вывод: после повышения ЗП на тысячу, учителя будут получать меньше. Одной рукой дали немного, другой рукой забрали больше.
И это ещё я не учитывал повышение военного сбора до 5%.
Вот так, ребята!
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