С нового года учителя будут получать ежемесячную доплату

С начала 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату в размере 1 000 грн к заработной плате в рамках программы «Зимняя поддержка» — «Учительская доплата». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд. грн. на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1 000 грн. «на руки» после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 грн «на руки», — отметил Шмыгаль.

Также правительство приняло решение о выделении 1,6 млрд грн субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.

Кроме того, правительство выделило 2,8 млрд грн на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Также распределили 305 млн. грн субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

«Выделили 150 млн. грн субвенции для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы Новая Украинская Школа, которая будет продолжена в следующем году», — добавил глава правительства.