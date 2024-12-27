Авиакомпании отменяют рейсы в рф после авиакатастрофы в Казахстане

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2024, 14:02 Читати українською

Авиакомпании отменяют рейсы в рф после авиакатастрофы в Казахстане

Израильская авиакомпания El Al на следующей неделе приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив — Москва после авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильская авиакомпания El Al на следующей неделе приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив — Москва после авиакатастрофы в Казахстане.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующее решение объясняют «событиями в российском воздушном пространстве».

В течение следующей недели компания проведет новую оценку ситуации и будет принимать новое решение по полетам на маршруте.

Авиакомпания Azebaijan Airlines (AZAL) решила отменить рейсы в семь городов России после того, как ее лайнер не смог приземлиться в Грозном и потерпел крушение в казахстанском Актау, пишет The Moscow Times.

С 28 декабря авиаперевозчик не будет осуществлять рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Такое решение принято в связи с «результатами предварительного расследования аварии самолета Embraer 190 и возможными рисками безопасности полетов», говорится в заявлении перевозчика.

Рейсы не возобновят до окончательного расследования причин авиакатастрофы. В то же время компания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахани, Казань и Новосибирск.

Также о приостановлении полетов из Астаны в Екатеринбург объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Рейсы не будут проходить с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года.

«Остановка рейсов осуществлена для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам оценки рисков полетов в Россию, которая постоянно проводится», — говорится в сообщении перевозчика.

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

Самолет совершил несколько кругов над аэропортом Актау, после чего упал вблизи взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, из которых 22 были госпитализированы.

Российское Федеральное агентство воздушного транспорта предположило, что причиной могла быть птичья стая.

Некоторые источники в правительстве Азербайджана считают, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО при отражении беспилотной атаки на Грозный.

Официальные причины авиакатастрофы остаются неизвестными. Ведется совместное расследование с участием Казахстана, Азербайджана и россии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами