Авиакомпании отменяют рейсы в рф после авиакатастрофы в Казахстане

Израильская авиакомпания El Al на следующей неделе приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив — Москва после авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Соответствующее решение объясняют «событиями в российском воздушном пространстве».

В течение следующей недели компания проведет новую оценку ситуации и будет принимать новое решение по полетам на маршруте.

Авиакомпания Azebaijan Airlines (AZAL) решила отменить рейсы в семь городов России после того, как ее лайнер не смог приземлиться в Грозном и потерпел крушение в казахстанском Актау, пишет The Moscow Times.

С 28 декабря авиаперевозчик не будет осуществлять рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Такое решение принято в связи с «результатами предварительного расследования аварии самолета Embraer 190 и возможными рисками безопасности полетов», говорится в заявлении перевозчика.

Рейсы не возобновят до окончательного расследования причин авиакатастрофы. В то же время компания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахани, Казань и Новосибирск.

Также о приостановлении полетов из Астаны в Екатеринбург объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Рейсы не будут проходить с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года.

«Остановка рейсов осуществлена для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам оценки рисков полетов в Россию, которая постоянно проводится», — говорится в сообщении перевозчика.

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

Самолет совершил несколько кругов над аэропортом Актау, после чего упал вблизи взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, из которых 22 были госпитализированы.

Российское Федеральное агентство воздушного транспорта предположило, что причиной могла быть птичья стая.

Некоторые источники в правительстве Азербайджана считают, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО при отражении беспилотной атаки на Грозный.

Официальные причины авиакатастрофы остаются неизвестными. Ведется совместное расследование с участием Казахстана, Азербайджана и россии.