НБУ представил серебряную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу (фото)

Национальный банк завершает этот нумизматический год выпуском памятной монеты, посвященной Архистратигу Михаилу. Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Нацбанк отметил, что посвященные Архангелу Михаилу монеты из года в год пользуются большой популярностью среди ценителей нумизматики.

Дизайн монеты

На аверсе на фоне паттерна из ММ-14 («Рисунок маскировочного образца 2014 года», известного также под неофициальными названиями «Пиксель» и «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу, ведущуюся за независимость.

По кругу надпись: …ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА (строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки») — использован шрифт «ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk».

Тираж — до 10 000 штук.

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Где купить

Памятные монеты будут реализовываться в интернет-магазине в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации можно будет узнать на вебсайте интернет-магазина нумизматической продукции НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ.