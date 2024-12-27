Украина заняла 58 место в рейтинге крупнейших экономик мира

Украина заняла 58-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research. Об этом идет речь в ежегодном рейтинге компании World Economic League Table, передает LIGA.net.

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«Украинская экономика показала стойкость перед лицом войны. В 2024 году годовой рост ВВП оценивается в 3,0%, что несколько ниже темпов роста в 5,3% в 2023 году, но все еще положительно. Однако, по оценкам, ВВП все еще будет на 23,1% ниже уровня 2019 года и экономика не вернется к этому уровню в следующие пять лет», — говорится в сообщении.

Ожидается, что годовой темп роста ВВП Украины составит в среднем 4,1% в период с 2025 по 2029 год, а затем немного замедлится до средних 3,7% в год в период с 2030 по 2039 год.

Прогнозируется, что позиции Украины в мировой экономической лиге останутся практически без изменений: с 58 места в 2024 году Украина поднимется на 57 место в 2039 году.

Наибольшей экономикой мира, по прогнозу, должны остаться США.

Китай, несмотря на стимулирующие меры, не сможет обогнать США как крупнейшую экономику в ближайшие 15 лет из-за внутренних проблем.

На третье место с пятого должна подняться Индия, обойдя и Японию, и Германию.

Прогнозируется также, что мировая экономика удвоится до $221 трлн. в течение следующих 15 лет. Основными драйверами роста будут азиатские страны, в том числе Индонезия (которая может войти в десятку самых больших в мире) и Бангладеш (поднимется с 37 на 21 место). Филиппины и Вьетнам также улучшат свои позиции.