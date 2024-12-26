Кабинет Министров утвердил Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 г. и Стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами ЕС и Молдовой до 2030 г. Эти два стратегических документа являются шагами Плана Украины для финансовой программы Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Украина выполнила еще два пункта для получения средств по программе Ukraine Facility
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Принявшие меры Плана Украины:
- Стратегия реформирования психоневрологических, других интернатных учреждений и деинституциализации ухода за совершеннолетними с инвалидностью и лицами старшего возраста до 2034 года. обеспечение их способности самостоятельно проживать в общине и предотвращение институциализации.
- Стратегия развития и развития пограничной инфраструктуры со странами-членами Европейского Союза и Молдовой до 2030 года. Стратегия предусматривает реконструкцию пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, создание сети сервисных зон, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами Европейского Союза.
Напомним
«Минфин» писал, что 18 декабря Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility.
Общая помощь по инициативе Ukraine Facility в нынешнем году составляет 16,1 млрд евро.
На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.
Источник: Минфин
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