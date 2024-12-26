Украина выполнила еще два пункта для получения средств по программе Ukraine Facility

Кабинет Министров утвердил Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 г. и Стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами ЕС и Молдовой до 2030 г. Эти два стратегических документа являются шагами Плана Украины для финансовой программы Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.