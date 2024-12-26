Укрпочта снизит тариф для посылок в США

«Укрпочта» в начале следующего года снизит тариф для габаритных посылок в США, а также расширит список стран, в которые можно будет отправлять мелкие пакеты в пределах пакета Prime (до 2 кг). Об этом сообщила директор департамента международных операций «Укрпочты» Юлия Павленко в интервью Интерфакс-Украина.

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Что известно

«В следующем году мы планируем еще больше расширить сотрудничество с США. Для наших клиентов будут хорошие решения. Мы предложим хорошие бонусы. Сделаем немного меньшую градацию по весу, чтобы предпринимателям было еще проще попадать в справедливый тариф. Второе, у нас будет уменьшение тарифа для габаритных» посылок в Штаты. Эти решения мы представим в январе и феврале 2025 года", — рассказала Павленко.

Она также заявила о планах компании расширить список стран, в которые можно будет отправлять посылки в рамках пакета Prime.