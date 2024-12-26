«Укрпочта» в начале следующего года снизит тариф для габаритных посылок в США, а также расширит список стран, в которые можно будет отправлять мелкие пакеты в пределах пакета Prime (до 2 кг). Об этом сообщила директор департамента международных операций «Укрпочты» Юлия Павленко в интервью Интерфакс-Украина.
Укрпочта снизит тариф для посылок в США
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Что известно
«В следующем году мы планируем еще больше расширить сотрудничество с США. Для наших клиентов будут хорошие решения. Мы предложим хорошие бонусы. Сделаем немного меньшую градацию по весу, чтобы предпринимателям было еще проще попадать в справедливый тариф. Второе, у нас будет уменьшение тарифа для габаритных» посылок в Штаты. Эти решения мы представим в январе и феврале 2025 года", — рассказала Павленко.
Она также заявила о планах компании расширить список стран, в которые можно будет отправлять посылки в рамках пакета Prime.
«Мелкий пакет PRIME» подразумевает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи, приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах сети PRIME.
«Среди крупных стран будет Чехия. Также страны Азии: Шри-Ланка, Малайзия, Индонезия. Они расположены на большом расстоянии от Украины, но мы сейчас с ними сотрудничаем и планируем в первом квартале 2025 года добавить их в нашу семью Prime», — объяснила Павленко.
В настоящее время в программе Prime — 73 страны мира. Услугу выбирают около 60% клиентов-экспортеров «Укрпочты».
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Кроме того, Павленко анонсировала функцию оформления международных отправлений, в частности в рамках пакета Prime, в мобильном приложении, которое в ближайшее время представит «Укрпочта».
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