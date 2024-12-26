В «Дие» возобновили оформление разрешений на выполнение строительных работ

На портале «Дия» восстановили возможность получить разрешение на выполнение строительных работ или внести изменения в уже выданное разрешение. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Услуга касается разрешений на строительство объектов среднего и высокого класса последствий. Также в случае, когда нужно изменить заказчика, подрядчика, адрес или что-нибудь другое.

«А еще ваша строительная заявка на портале „Дия“ будет защищена от распространенных ошибок. Система вылавливает их до отправки. Поэтому, когда заполните заявку онлайн, будьте уверены — в органах строительного контроля ее рассмотрят», — отметили в «Дие».

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.