ВВП Украины по итогам года вырастет на 4% — Минэкономики

По итогам этого года ожидается рост валового внутреннего продукта Украины на 4%, из которых 0,64% обеспечила реализация политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Что известно

«Из общего 4% роста, реализация политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» в этом году обеспечила 0,64% или более 88 млрд грн — свидетельствуют расчеты Минэкономики. Перерабатывающая промышленность вошла в лидеры по уплате налогов.

По результатам трех кварталов 2024 года на нее приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины. А рост уплаты налогов за первые 9 месяцев составил 19,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", — отметила Свириденко.

По ее словам, правительство в этом году сосредоточилось на трех ключевых направлениях для увеличения доли перерабатывающей промышленности в ВВП: развитие производства, привлечение инвестиций в реальный сектор, содействие несырьевому экспорту.

Формировать спрос на украинские товары помогает политика локализации публичных закупок. С 1 января 2025 г. требование доли местной составляющей возрастет до 25%.

Программа «Школьный автобус» позволила общинам закупить 1000 автобусов за два года, обеспечив работой работников украинских автобусных заводов и более 200 подрядчиков.

«Производство стройматериалов в первом полугодии 2024 года выросло на 37,1%, а доля ипотек на первичном рынке удвоилась. Программа также способствует детенизации экономики. В первом полугодии застройщики уплатили 1,6 млрд грн налогов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — отметила министерша экономики.

Кроме того, по программе «Доступные кредиты 5−7−9» объем инвестиционных кредитов в прифронтовых областях вырос с 3 млрд до 25 млрд грн.

В Украине впервые заработала программа поддержки проектов с крупными инвестициями. Подписано два договора на общую сумму свыше €100 млн. Еще три проекта на этапе оценки, а несколько новых готовятся к подаче. Всего в 2024 году в Минэкономики на оценку подали 6 проектов.

Доступны также инструменты страхования военных рисков, внедряемые MIGA, DFC, ЕБРР, иностранными ЭКА и Экспортно-кредитным агентством Украины.

По словам Свириденко, в 2025 году правительство продолжит поддерживать программы политики Сделано в Украине, обеспечивая их финансирование в полном объеме, чтобы стимулировать производство товаров с добавленной стоимостью и развитие экономики.