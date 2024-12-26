Нидерланды планируют выделить Украине еще 6 миллиардов евро военной помощи — посол

Нидерланды уже выделили Украине военную помощь на 3,8 млрд евро и планируют направить еще 6 млрд евро. Об этом в интервью Укринформу заявил посол страны в Украине Алле Дорхаут.

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«На протяжении последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину разными способами — моральной, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью. Пока уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили», — отметил он.

Дорхаут заявил, что энергетика — один из приоритетов Нидерландов в помощи Украине. Его коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы «понять, как еще можно помочь Украине пережить эту зиму».

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Он подчеркнул, что борьба с агрессией России не только в интересах Украины, но и в интересах Европы, поскольку речь идет о защите безопасности, процветания и ценностей.

В этом контексте он отметил важность вступления Украины в ЕС, поскольку в договоре о Европейском Союзе есть отдельное положение о безопасности.