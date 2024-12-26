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26 декабря 2024, 13:44 Читати українською

Нидерланды планируют выделить Украине еще 6 миллиардов евро военной помощи — посол

Нидерланды уже выделили Украине военную помощь на 3,8 млрд евро и планируют направить еще 6 млрд евро. Об этом в интервью Укринформу заявил посол страны в Украине Алле Дорхаут.

Нидерланды уже выделили Украине военную помощь на 3,8 млрд евро и планируют направить еще 6 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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«На протяжении последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину разными способами — моральной, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью. Пока уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили», — отметил он.

Дорхаут заявил, что энергетика — один из приоритетов Нидерландов в помощи Украине. Его коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы «понять, как еще можно помочь Украине пережить эту зиму».

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Он подчеркнул, что борьба с агрессией России не только в интересах Украины, но и в интересах Европы, поскольку речь идет о защите безопасности, процветания и ценностей.

В этом контексте он отметил важность вступления Украины в ЕС, поскольку в договоре о Европейском Союзе есть отдельное положение о безопасности.

«Когда война закончится, ЕС обязательно будет иметь долгосрочные отношения с Украиной, и я считаю, что все, что ЕС и страны-члены сейчас делают о предоставлении военной помощи Украине, частично сместится в сторону экономической поддержки, восстановления и т. д.», — добавил посол. Нидерланды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+45
Я_ __
Я_ __
26 декабря 2024, 13:54
#
Виділяють виділяють гроші (дякуємо західним партнерам), а потім найпотужніший каже влітку, шо 14 бригад не мають зброї, а в грудні каже, що лише озброєні лише 2,5 бригади з 10 бригад, куди ж воно все дівається, хммм
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 14:05
#
Форум нытиков…
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 декабря 2024, 15:11
#
Вспомнился рилс в инсте где Зеленский

в 20 году — мы высадимо 1 млрд дерев
в 23 году — мы зробимо 1 млн дронив
в 24 году — у нас э читкий план як збудувати 1 гигават потужностей вже цього риччя.

Потушно, зробив!
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 декабря 2024, 17:00
#
Налоги заплатил, этого мало? Иди делай что-то, раб)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 17:04
#
Что ты там заплатил
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 17:08
#
Иди своему парню на плече поплачь)))
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 декабря 2024, 17:14
#
Как тебя это задело что и сообщение отредачил, и спустя время второе написал)) про нищебродство, парня что-то придумал. Какой ты примитный раб)
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 декабря 2024, 17:15
#
Открыл твои комменты — под каждой новостью — супер, класс, это хорошо!

На булочку себе заработал уже?
+
+14
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 14:03
#
Это хорошо!)
+
+15
kievpol
kievpol
26 декабря 2024, 14:12
#
Хорошо только для тех кто сидит на броне и получает государственное баблишко… Остальным потужно плевать, их это никак не касается
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 14:13
#
А тебе обидно? Иди поплачь!)
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 декабря 2024, 15:13
#
Наивный зритель телемарафона)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 декабря 2024, 17:05
#
Очередной нытик — фантазёр, которому все должны. Иди вытри слёзки от зрады!)
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