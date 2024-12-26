Турция ввела строгие правила для переводов криптовалют

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Детали

При переводах криптовалюты свыше 15 тысяч лир ($425) биржи в Турции потребуют обязательную идентификацию личности отправителя. Так, отправитель будет обязан предоставить информацию о торговом реестре, адрес кошелька и номер гражданства или паспорта.

Соответствующий указ был опубликован 25 декабря в Официальном вестнике Турецкой Республики.

Новые регламенты направлены на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Эти изменения вступят в силу в 25 февраля 2025 года и включают важные шаги по повышению безопасности в секторе.