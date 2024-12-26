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26 декабря 2024, 11:08 Читати українською

Банк Кореи: Более трети жителей страны владеют криптовалютами

Банк Кореиопубликовал новые статистические данные, согласно которым к концу года общее число южнокорейских криптоинвесторов приблизилось к 16 млн человек. Это около 45% всего экономически активного населения страны.

Банк Кореиопубликовал новые статистические данные, согласно которым к концу года общее число южнокорейских криптоинвесторов приблизилось к 16 млн человек.
Фото: depositphotos

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Что известно

Ежемесячно число криптоинвесторов увеличивалось примерно на 100 000 человек, уточнил центробанк.

По его данным, на конец года жители страны владеют цифровыми активами на сумму около 102,6 трлн корейских вон ($69 млрд). При этом среднестатистический южнокорейский криптоинвестор владеет активами на сумму около 6,58 млн корейских вон ($4 400), а ежедневные объемы торговых операций на пяти крупнейших биржах Республики Корея достигли 15 трлн корейских вон ($10 млрд).

В Банке Кореи отметили, что объем торгов на корейских биржах виртуальных активов практически сравнялся с объемом торгов на национальном фондовом рынке, KOSDAQ. Сумма депозитов южнокорейских криптоинвесторов, хранящихся на криптобиржах и готовых к инвестированию, оценивается главным финансовым регулятором в 8,8 трлн вон ($600 млн).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что власти Южной Кореи в третий раз отложили введение налога на прирост капитала от инвестиций в виртуальные активы и продлили действие моратория еще на два года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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