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2 декабря 2024, 16:40 Читати українською

Южная Корея отложит налогообложение криптовалют еще на два года

Левая Демократическая партия Кореи заявила, что согласилась на двухлетнюю отсрочку введения налога на прибыль от виртуальных активов. Предложение поступило от правительства и правящей Партии власти народу. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на The Korea Herald.

Левая Демократическая партия Кореи заявила, что согласилась на двухлетнюю отсрочку введения налога на прибыль от виртуальных активов.
Фото: depositphotos

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Что известно

По словам лидера ГПК Пак Чан-Де, партия приняла такое решение в связи с тем, что налоговый план требует дальнейших регулятивных уточнений. У ГПК большинство голосов в законодательном органе — Национальном Собрании страны.

Это уже третий случай с 2021 года, когда правительство Южной Кореи отложило рассмотрение процесса налогообложения поступлений от криптоактивов.

Налог в размере 20% должен налагаться на доходы от криптовалюты, превышающие 2,5 млн корейских вон (около $1780 на момент написания).

Ранее ГПК настаивала на том, чтобы налоговый план вступил в силу 1 января 2025 года, но с не подлежащим налогообложению высшим порогом в 50 млн корейских вон (или $35 606) вместо нынешнего порога в 2,5 млн вон.

Вместе с тем, Пак Чан-Де остается против правительственных законопроектов о налоге на наследство и дарования, которые «приносят пользу супербогатым», и хочет снизить ставку налога на наследство с нынешних 50% до 40% для самой богатой группы населения.

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Источник: Минфин
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