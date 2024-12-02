Южная Корея отложит налогообложение криптовалют еще на два года

Левая Демократическая партия Кореи заявила, что согласилась на двухлетнюю отсрочку введения налога на прибыль от виртуальных активов. Предложение поступило от правительства и правящей Партии власти народу. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на The Korea Herald.

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Что известно

По словам лидера ГПК Пак Чан-Де, партия приняла такое решение в связи с тем, что налоговый план требует дальнейших регулятивных уточнений. У ГПК большинство голосов в законодательном органе — Национальном Собрании страны.

Это уже третий случай с 2021 года, когда правительство Южной Кореи отложило рассмотрение процесса налогообложения поступлений от криптоактивов.

Налог в размере 20% должен налагаться на доходы от криптовалюты, превышающие 2,5 млн корейских вон (около $1780 на момент написания).

Ранее ГПК настаивала на том, чтобы налоговый план вступил в силу 1 января 2025 года, но с не подлежащим налогообложению высшим порогом в 50 млн корейских вон (или $35 606) вместо нынешнего порога в 2,5 млн вон.

Вместе с тем, Пак Чан-Де остается против правительственных законопроектов о налоге на наследство и дарования, которые «приносят пользу супербогатым», и хочет снизить ставку налога на наследство с нынешних 50% до 40% для самой богатой группы населения.