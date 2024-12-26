Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,8623 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 12 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 12 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Нацбанк на 26 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,51 грн (на 25 декабря курс был установлен на уровне 43,63 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии