Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,8623 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 26 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,51 грн (на 25 декабря курс был установлен на уровне 43,63 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

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