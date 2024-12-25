Кабинет министров утвердил список товаров, экспорт и импорт которых нуждается в лицензиях и регулируется квотами на 2025 год. Об этом сообщается на правительственном портале.
Кабмин продлил запрет на экспорт газа, золота и соли на 2025 год
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По словам заместителя Министра экономики Украины — Торгового представителя Украины Тараса Качки, ежегодное лицензирование и квотирование предотвращает возможный дефицит важных товаров на внутреннем рынке.
«Например, после того, как российские войска оккупировали Соледарь, на украинском рынке сохраняется дефицит пищевой соли. Поэтому мы продлили режим лицензирования и квотирования экспорта этой продукции. Как только внутренний рынок станет профицитным, такие ограничения будут упраздняться», — пояснил Качка.
Также правительство утвердило лицензирование и квотирование экспорта:
- золота, серебра и лома драгоценных металлов;
- коксующихся углей (марки «К»);
- мазута;
- природного газа украинского происхождения.
Что касается импорта, то лицензироваться и квотироваться будут озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы, а также оборудование и товары, которые могут содержать их.
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