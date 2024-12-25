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25 декабря 2024, 12:00 Читати українською

Morgan Stanley: дефицит бюджета и госдолг несут риски для экономики США

В ответ на вопрос журналиста об актуальных рисках для мировой экономики главный исполнительный директор Morgan Stanley Тед Пик заявил, что один из них связан с исполнением бюджета новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а другой — с геополитическими аспектами. Об это он заявил в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

В ответ на вопрос журналиста об актуальных рисках для мировой экономики главный исполнительный директор Morgan Stanley Тед Пик заявил, что один из них связан с исполнением бюджета новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а другой — с геополитическими аспектами.

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Детали

«При новой администрации существуют риски для исполнения бюджета. Как вы знаете, у нас, помимо громадного общего долга, значительный бюджетный дефицит», — сказал Пик

Он уточнил, что замедление экономического роста на фоне роста инфляции, то есть стагфляция, может стать серьезной проблемой, поэтому Федеральная резервная система США «должна действовать разумно и осмотрительно», оценивая реальный уровень роста цен.

При этом он отметил, что администрация будущего президента США, вероятно, хорошо осведомлена о проблемах и примет их во внимание при бюджетном планировании.

Напомним

15 ноября государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. В июне Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе по итогам обзора американской экономики на основании 4-й статьи своего устава подчеркнул необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП.

В организации считают, что высокий дефицит бюджета и уровень государственного долга США создают угрозу мировой экономике. МВФ подчеркивает необходимость «срочно устранить» эту проблему.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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