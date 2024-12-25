Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в ноябре 2024 года, составил $1,478 млрд. Это на 12,2% меньше, чем в октябре ($1,684 млрд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .
Банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину
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При этом банки ввезли за октябрь $1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6% меньше, чем в октябре ($1,150 млрд).
Объем наличных евро сократился на 17,8% до $437 млн в эквиваленте ($532 млн в октябре).
По данным НБУ, за ноябрь из Украины вывезли валюты на $121 млн.
Спрос на валюту
Напомним, население Украины в октябре 2024 года купило в банках $1,394 млрд — рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — $1,523 млрд).
Однако в ноябре объем покупки снизился до $1,289 млрд.
Источник: Минфин
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