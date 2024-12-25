Банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

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При этом банки ввезли за октябрь $1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6% меньше, чем в октябре ($1,150 млрд).

Объем наличных евро сократился на 17,8% до $437 млн в эквиваленте ($532 млн в октябре).

По данным НБУ, за ноябрь из Украины вывезли валюты на $121 млн.

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в октябре 2024 года купило в банках $1,394 млрд — рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — $1,523 млрд).

Однако в ноябре объем покупки снизился до $1,289 млрд.