рф нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

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Последствия атаки

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

«В этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз», — говорится в сообщении.

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Массированная атака рф

рссияне в ночь на 25 декабря выпустили по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет «Калибр» с Черного моря и баллистических ракет.