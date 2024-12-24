Болгария продолжила поддержку украинских беженцев

Временное правительство Болгарии продлило до 4 марта 2025 года программу гуманитарной помощи беженцам из Украины, получившим временную защиту в стране. Об этом сообщает The Sofia Globe.

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По данным правительственной информационной службы, с момента открытия этой программы ее продолжали уже 13 раз, не считая решения в понедельник, 23 декабря.

Последнее продление программы, срок действия которой истек 31 декабря, будет действовать теперь до 4 марта 2025 года.

Украинцы в Болгарии

Последние данные на официальном сайте правительства об украинцах в Болгарии показывают, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году в Болгарию въехало в общей сложности 3 398 551 гражданина Украины, из которых 60 864 остаются в стране.

Временная защита предоставлена 197 580 лицам, 5 961 человек устроен по схеме государственной поддержки.

Напомним

«Минфин» писал, что парламент Чехии одобрил продолжение временной защиты для украинских беженцев.