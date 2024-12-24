Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей. Причина — проблемы с безопасностью шин.

Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y, а также электропикапов Cybertruck.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Компания сообщила, что обнаружила неисправность системы контроля давления в шинах, которая, если ее не устранить, повышает риск аварии.

Контрольная лампа системы давления в шинах в затронутых отзывом транспортных средствах может не загораться и не предупреждать водителя о низком давлении.

Читайте: После исторического максимума акции Tesla упали на 8%

На 13 декабря автопроизводитель получил 76 гарантийных претензий и один отчет с места происшествия, связанных с проблемой контроля давления в шинах.

«Tesla не знает о каких-либо столкновениях, травмах или смертельных случаях, связанных с этим», — говорится в сообщении компании.

Какие модели затрагивает

Проблема затрагивает 694,3 тыс. Cybertrucks 2024 выпуска, Model 3 производства 2017−2024 гг. и Model Y модельного ряда 2020−2025 гг. Котировки акций Tesla растут на 0,7% во время предыдущей сессии во вторник.

Рыночная стоимость автопроизводителя в текущем году взлетела более чем на 73% (до $1,38 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился почти на 32%.