Половина мужчин готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

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«50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так — как оно есть», — сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В связи с чем, по его словам, в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Напомним

3 декабря Рада назначила Чернышева на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

23 декабря Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частност будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано «Хабы единства» (Unity Hub).

Также Чернышев сообщил, что Министерства национального единства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.