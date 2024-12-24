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24 декабря 2024, 16:14 Читати українською

Половина мужчин готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.
Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

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«50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так — как оно есть», — сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В связи с чем, по его словам, в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Напомним

3 декабря Рада назначила Чернышева на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

23 декабря Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частност будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано «Хабы единства» (Unity Hub).

Также Чернышев сообщил, что Министерства национального единства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+78
mantis05
mantis05
24 декабря 2024, 16:17
#
Что за чепуха? :D большинство мужчин, как раз без проблем находят работу в ЕС, с этим проблем нету. Какое вернуться? И куда, в беспредел олигархов и тцкунов? Фантазёр.
+
+28
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
24 декабря 2024, 16:38
#
А смысл вкалывать в Укрине за 500$ если можно в Европе за 2000$
+
+13
Abramon
Abramon
24 декабря 2024, 16:42
#
У Вас так все просто й легко. Прямо 2к з ходу в ЄС, а в Україні 500 дол.
Без знання мови на побутовому рівні хоча б 1к євро платили в ЄС.
+
+33
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 17:18
#
Ну даже тысячу получая в ЕС ходишь спокойно по улицам и не прячешся от ТЦка,нет такой оголтелой коррупции.Тревога не воеет .Свет не отключают.
+
0
Abramon
Abramon
24 декабря 2024, 17:37
#
Asdf2024 Про це мови немає. Головне з країною визначитись, яка б підійшла для праці та життя в цілому.
+
+39
Abramon
Abramon
24 декабря 2024, 16:45
#
«Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.» — це як? Забронюйте і я повернусь. В мене це викликає когнітивний дисонанс.
+
+18
Leonid Fridman
Leonid Fridman
24 декабря 2024, 17:14
#
Повертатися або потім цей закон відмінили? Причому і прецедент вже є — минулого місяця коли бронь призупинили і познімали з половини фірм.
Вибачайте, але дурнів немає. Прийміть закон із гарантією що як мінімум рік неможливо буде його відмінити або змінити сутність, тоді ще може подумають чоловіки.
+
+33
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 17:19
#
Ага побегут , вон даже в Хорвати людям не как скоту платят.

По данным Хорватского бюро статистики, заработная плата в стране выросла до 1326 евро в месяц
+
+48
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 декабря 2024, 17:20
#
Каждый чиновник вынужден говорить согласно имитации своей работы. Не судите Чернышова. Каждый бы на его месте сочинял подобную чушь.
+
0
S1ax
S1ax
24 декабря 2024, 18:20
#
Я би сказав: ще половина готова виїхати, як тільки з’явиться можливість 🤭
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