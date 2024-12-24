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24 декабря 2024, 15:12 Читати українською

Капитализация Apple приближается к $4 триллионам: Инвесторы делают ставку на развитие ИИ

Капитализация компании Apple достигла $3,85 трлн и приближается к рекордным $4 трлн благодаря инвесторам, довольным долгожданным усовершенствованием функций искусственного интеллекта компании, что должно способствовать увеличению продаж iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Капитализация компании Apple достигла $3,85 трлн и приближается к рекордным $4 трлн благодаря инвесторам, довольным долгожданным усовершенствованием функций искусственного интеллекта компании, что должно способствовать увеличению продаж iPhone.
Фото: pixabay.com

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«Яблочная» компания опередила Nvidia и Microsoft благодаря скачку акций примерно на 16% с начала ноября, что прибавило примерно $500 млрд к ее рыночной капитализации.

«Последний рост акций Apple отражает энтузиазм инвесторов относительно искусственного интеллекта и ожидания, что это приведет к суперциклу обновлений iPhone», — сказал Том Форте, аналитик Maxim Group.

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В последние годы компанию из Купертино подвергали критике за то, что она медленно разрабатывает свою стратегию развития искусственного интеллекта, тогда как Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta вырвались вперед, чтобы доминировать в новой технологии.

Акции Nvidia, крупнейшего бенефициара искусственного интеллекта, выросли более чем на 800% за последние два года по сравнению с почти удвоением акций Apple за тот же период.

Напомним

3 января 2022 года Apple стала первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в $3 трлн. Это произошло во время торгов на фондовой бирже, когда цена акций компании поднялась до $182,86 за штуку. Однако компании не удалось закрепиться на этом уровне до конца сессии того же дня.

Повторно Apple достигла этой отметки 30 июня 2023 года, и на этот раз ей удалось удержать капитализацию более 3 трлн долларов на момент закрытия торгов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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