Акции Honda показали лучший результат за последние 16 лет

Акции японского автопроизводителя Honda продемонстрировали лучший результат за последние 16 лет после того, как в понедельник, 23 декабря, компания объявила о выкупе своих акций на сумму до 1,1 трлн иен (7 млрд долларов) на фоне переговоров о слиянии с Nissan.

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Что известно

Nissan и Honda заявили, что начали официальные переговоры о слиянии, которое может вывести их на третье место в мире по объему продаж среди автопроизводителей.

Honda также объявила о выкупе 24% своих акций к 23 декабря следующего года. Эта новость привела к тому, что акции компании выросли на 15,51%, что стало лучшим показателем с октября 2008 года. Акции Nissan упали более чем на 1%.

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По словам гендиректора Honda Тошихиро Мибе, сделка между Honda и Nissan будет направлена на обмен знаниями и ресурсами, достижение эффекта масштаба и создание синергии. В качестве материнской организации Honda и Nissan будет создана холдинговая компания, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже.

«Эти две компании работают на одном и том же рынке, и у них очень похожие имиджи брендов, у них очень похожие продукты», — сказал Хакан Догу, председатель правления Alagan Mobility Solutions, в интервью CNBC во вторник, 24 декабря.