Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд

Президент США Джо Байден в понедельник подписал оборонный бюджет страны на сумму $895 миллиардов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Что известно

Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) был принят при двухпартийной поддержке в обеих палатах после месяцев переговоров.

Закон предусматривает выделение $850 млрд на базовый бюджет Министерства обороны и $33,5 млрд на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики.

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Комитет Сената по делам вооруженных сил позволил выделить дополнительные $25 миллиардов на противоракетную оборону, судостроение и технологии борьбы с беспилотниками.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины.