MicroStrategy вложила в биткоин еще $500 млн, налогообложение вознаграждений за стейкинг в США: что нового

MicroStrategy вложила в биткоин еще более $500 миллионов

С 16 по 22 декабря компания MicroStrategy приобрела 5 262 BTC за примерно $561 млн по средней цене около $106 662 за монету.

За этот же период фирма Майкла Сейлора продала 1317841 акцию примерно за $561 млн. Доступными для реализации остались ценные бумаги MicroStrategy еще на $7,1 млрд.

Объем биткоин-резервов компании достиг 444 262 BTC стоимостью около $78 млрд.

На приобретение первой криптовалюты с августа 2020 года MicroStrategy потратила около $27,7 млрд при средней цене биткоина в $62 257.

Налоговая служба США заявила о налогообложении вознаграждений за стэйкинг

Налоговая служба США (IRS) заявила, что вознаграждение за стейкинг криптовалют должно облагаться налогом при получении токенов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление суда.

Решение IRS было ответом на иск криптоинвестора Джошуа Джаррета, утверждавшего, что регулятор должен рассматривать вознаграждения за стейкинг как имущество, а не как доход. В октябре 2024 года мужчина вместе с женой подали иск, в котором также потребовали возмещения $12 179 за налоги, уплаченные из 13 000 токенов Tezos, заработанных в 2020 году.

Суд отрицает, что стейкинг создает новую собственность, и заявил, что Джарретт должен уплатить налоги по стоимости токенов при их получении.

Судебная волокита Джарреттов с налоговой началась в 2021 году. Они подали иск в отношении 8876 XTZ, полученных в качестве вознаграждения за стэйкинг в 2019 году. В документе было сказано, что активы должны считаться собственностью и облагаться налогом только при продаже.

Тогда IRS предложила возмещение налога в размере $4000, но истцы отказались. Суд закрыл дело, сославшись на то, что возмещение делает вопрос спорным.

Приток средств в инвестиционные криптопродукты снизился до $308 миллионов

В период с 16 по 20 декабря 2024 г. приток средств в инвестиционные криптопродукты снизился до $308 млн. Позитив наблюдается уже 11 недель подряд. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Эксперты отметили, что за последние два дня недели отток составил $1 млрд. По их данным, самый однодневный отток на сумму $540 млн произошел в середине 2022 года, на фоне повышения процентной ставки.

«Недавняя коррекция цен привела к сокращению общих активов в управлении (AuM) криптофондов на $17,7 млрд, вероятно после очередного заседания Федерального комитета по сделкам на открытом рынке ФРС США. Хотя этот отток может показаться тревожным, он составляет всего 0,37% общего объема активов под управлением», — говорится в сообщении.

Однако в продукты на базе биткоина поступило $375 млн, в Ethereum-фонды — $51,3 млн. Также минимальный позитив наблюдался в инвестиционных продуктах на базе XRP и других активов, однако у Solana отток на $8,7 млн. В решение на базе биткоина, позволяющих открывать шорт-позиции, поступило $400 000.

Среди поставщиков капитал привлекли только фонды iShares — $1,59 млрд. Все остальные зафиксировали отток.

Hyperliquid столкнулась с оттоком капитала на фоне предположений об угрозе со стороны северокорейских хакеров

23 декабря 2024 децентрализованная биржа Hyperliquid зафиксировала отток капитала в стейблкоинах USDC на сумму $112 млн, согласно данным Dune.

На Hyperliquid поступило 1 млрд. USDC после запуска токена HYPE. Общая сумма депозитов в стейблкоине на Hyperliquid составляет $2,2 млрд на момент подготовки материала.

Вероятной причиной вывода средств пользователями стали предположения об угрозе платформе со стороны северокорейских хакеров. Ими поделилась в сообщении у Х наблюдательница под псевдонимом Tay, известная отслеживанием угроз криптопротоколам.

По словам Tay, по адресам, связанным с хакерами КНДР, наблюдаются убытки в размере более $700 000 во время торговли на Hyperliquid. Транзакции указывают на то, что злоумышленники потенциально изучают внутреннюю работу платформы, чтобы осуществить атаку.

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