Швейцария заморозила $7,9 млрд частных средств в рамках санкций против россии

В Швейцарии заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций против россии по состоянию на август 2024 г. Об этом заявил глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.

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Что известно

«По состоянию на 13 августа 2024 г. в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям», — сказала она.

Напомним

Ранее 23 декабря Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза, который был введен в рамках 15-го пакета ограничений против россии и беларуси.