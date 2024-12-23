«Укрэнерго» дало распоряжение ввести экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Укрэнерго» вводит экстренные отключения в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему», — сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 42 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 8
Где-то в чём то нам не договаривают.
Снова хотят поднять тарифы. А для этого надо пару рубильников выключить.
Пускай западную отключают вместе с Буковелью.
Цікаво виходить, складна ситуація в енергосистемі, але вимикаємо 3 області і столицю, наче інша частина України має окрему від України енергосистему :)