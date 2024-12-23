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23 декабря 2024, 14:54 Читати українською

«Укрэнерго» вводит экстренные отключения в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях

«Укрэнерго» дало распоряжение ввести экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Укрэнерго» дало распоряжение ввести экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему», — сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
asdf2024
asdf2024
23 декабря 2024, 15:05
#
Почалось…
+
+147
Strain
Strain
23 декабря 2024, 15:15
#
На улице стало теплее, но резко увеличился дефицит=)
Где-то в чём то нам не договаривают.
Снова хотят поднять тарифы. А для этого надо пару рубильников выключить.
Пускай западную отключают вместе с Буковелью.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 декабря 2024, 16:32
#
Западную отключать нельзя. Там города фортеці
+
+15
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 16:36
#
І прикордонникам в перервах між полюванням на кріпаків хочеться зі світлом бути)0)
+
0
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 16:25
#
А інші області не використовують електроенергію, чи Україна це виключно Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області, а всі інші області обдаровані і не належать до України?

Цікаво виходить, складна ситуація в енергосистемі, але вимикаємо 3 області і столицю, наче інша частина України має окрему від України енергосистему :)
+
0
bosyak
bosyak
23 декабря 2024, 16:57
#
Споживання в цих областях і в Києві більше, або подати важче/неможливо (Дніпропетровська та донецька)
+
0
youknow
youknow
23 декабря 2024, 17:27
#
Чому ти не верещав, коли вимикали електрику у всіх інших областях, а Київ та область не вимикалась? будь солідарен та «розумним хлопчиком»…хоча це не про тебе
+
0
allexpll
allexpll
23 декабря 2024, 18:38
#
В Сумській теж сьогодні аварійні вимкнення, але кому вона потрібна, щоб про це інформувати…
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