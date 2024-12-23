«Укрпочта» вводит «невесомые» тарифы на посылки

С 1 января 2025 года Укрпочта вводит новую тарифную систему, которая больше не будет зависеть от веса, а только от объема посылки. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Что известно о новых тарифах

Компания посмотрела часть тарифов, но самый низкий останется без изменений, а остальные остаются среди самых доступных на рынке, отметил Смелянский.

Какие преимущества таких тарифов

Доступность. Да, мы просмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений, а остальные остаются самыми доступными на рынке и дают выбор клиенту, что именно ему или ей нужно: кому надо быстрее, сможет отправить тарифом «Приоритетный», а кому нужно сэкономить (вплоть до 50%+ к ценам конкурентов), может воспользоваться тарифом «Базовый».

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Удобство. Не знаю, как у вас, а у меня дома нет весов. К тому же, я постоянно слышу, как изменяется вес на посылку после добавления упаковочного материала и т. д. и как растет цена. Теперь у нас этого не будет. Цена фиксированная и ее легко сосчитать с нашими коробками (цены на которые будут вдвое дешевле конкурентов, а пакеты бесплатно) или своими, здесь вам предстоит только линейка. Думаю, она у вас точно есть.

Честность. Часто вижу в комментариях в соцсетях или роликах в Инсте и ТикТоке недовольство клиентов, которые должны за посылку в 3 кг платить как за 10 или за посылку в 11 кг платить как за 30 кг. Так что, во-первых, у нас не будет кг, а во-вторых, у нас будет 8 размеров по тарифам. Так что платите только за тот объем, который отправляете.

«Нужно ли указывать вес при отправке? Да. Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли. Второе, я понимаю, что кто-то может отправить гири. Это же первое, что все спрашивают, когда я говорю, что мы отказываемся от веса. Поэтому, чтобы гири не упали на новогодние игрушки, мы будем использовать вес в операционных процессах», — пишет Смелянский.

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Можно ли отправить что-нибудь нестандартное?

Можно. Но нужно будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправки.