Общий объем оказанной помощи Австралией составляет более одного миллиарда долларов — Шмыгаль

Австралия — самый большой донор военной помощи Украине вне НАТО. Общий объем оказанной помощи составляет более $1 млрд, из которых $880 млн — военная помощь. Об этом отметил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Поддержка Австралии

Во время встречи с министром иностранных дел Австралии Шмыгаль поблагодарил Австралию за перечисление 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития.

«Это откроет для Украины кредитную линию на сумму 250 млн евро, что поможет в восстановлении и укреплении нашей устойчивости», — отметил Премьер-министр и призвал австралийский бизнес приобщаться к восстановлению государства.

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Также, по словам Шмыгаля, ценна поддержка энергетического сектора. В свою очередь Пенни Вонг объявила о вкладе Австралии в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму $6,39 млн.