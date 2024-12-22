Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые гибридные ETF на базе биткоина и Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды (ETF), объединяющие биткоин и Ethereum . Эмитентами выступают Hashdex и Franklin Templeton.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Доля активов будет основываться на капитализации в свободном обращении», — говорится в документе.

Напомним

В июне 2024 года биржа Nasdaq от имени Hashdex направила регулятору заявку на запуск Hashdex Nasdaq Bitcoin & Ethereum ETF.

В августе на аналогичный шаг пошла Franklin Templeton по отношению к Franklin Crypto Index ETF.