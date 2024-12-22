Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды (ETF), объединяющие биткоин и Ethereum. Эмитентами выступают Hashdex и Franklin Templeton.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые гибридные ETF на базе биткоина и Ethereum
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«Доля активов будет основываться на капитализации в свободном обращении», — говорится в документе.
Напомним
В июне 2024 года биржа Nasdaq от имени Hashdex направила регулятору заявку на запуск Hashdex Nasdaq Bitcoin & Ethereum ETF.
В августе на аналогичный шаг пошла Franklin Templeton по отношению к Franklin Crypto Index ETF.
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Источник: Минфин
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