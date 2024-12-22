В 2024 году ЕС импортирует рекордные объемы российского сжиженного природного газа

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По данным аналитической компании Kpler, Европа импортировала рекордные 16,5 млн. тонн российского СПГ по состоянию на середину декабря, что превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн. тонн. Это количество также превышает последний рекорд в 15,21 млн. тонн, импортированных в 2022 году.

«То, что мы увидели в этом году, удивляет. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем», — сказала аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году ЕС установил цель прекратить импорт любого российского ископаемого топлива до 2027 года, но прибывающие в европейские порты поставки сжиженного природного газа продолжают расти.

В отличие от импорта газа через сократившийся до минимума трубопроводы, а также российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского сжиженного природного газа все еще разрешен и растет. Это свидетельствует о том, как «паникующая» Европа все еще пытается избавиться от зависимости от более дешевых поставок, отметила Яллер-Макаревич.

Аналитики указывают на увеличение покупки российского СПГ на спотовом рынке в этом году — 33% импорта в ЕС СПГ российского происхождения в этом году было осуществлено по спотовым контрактам по сравнению с 23% в прошлом году, сообщает Rystad Energy.

Такие компании как Shell и Equinor заявили, что не покупают российский СПГ на спотовом рынке. Другие трейдеры заявили, что после вторжения в контрактах на спотовые грузы часто есть пункты, гарантирующие, что СПГ «не российского происхождения».

Однако спотовые торги в этом году выросли, поскольку трейдеры «могут получить грузы дешевле (из россии — ред.)», сказал Кристоф Халсер, газовый аналитик Rystad.

Он добавил, что СПГ, поставляемый из российского Ямальского терминала в Европу, имеет значительно более низкую цену, чем поставляемый из США газ.

Ранее Европа импортировала около двух пятых своего газа из россии, большую часть которого шло по трубопроводам. Сейчас общий импорт газа из рф, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% газовых поставок ЕС.

Представители ЕС убеждены, что блоку не нужно российское топливо, даже если это означает согласиться на более высокие цены, чтобы покупать газ в другом месте.

Но российский СПГ составил 20% от общего импорта морского топлива в ЕС в этом году, по сравнению с 15% в прошлом году, показывают данные отслеживания судов. Не весь привозимый в Европу российский СПГ потребляется в регионе, часть перегружается и отправляется в другие части мира.

В этом году объемы поставок во Францию выросли почти вдвое по сравнению с 2023 годом. По данным Kpler, более половины поставок отправляется на импортный терминал в Дюнкерке.

Французские энергетические компании EDF и TotalEnergies, а также немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеют соглашения об использовании терминалов.

Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ из танкеров ледового класса, используемых на крайнем севере, на обычные грузовые суда.

Правительства стран ЕС договорились запретить такой перевал российского СПГ из Ямала в страны, не являющиеся членами ЕС, и этот запрет вступит в силу в марте 2025 года.

Дэн Йоргенсен, новый комиссар ЕС по энергетике, пообещал в следующем году представить план того, как блок может достичь цели к 2027 году отказаться от всего российского ископаемого топлива.