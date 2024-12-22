Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для многоквартирных домов без отопления

Энергетические компании обязали вводить льготные фиксированные тарифы на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения, сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.

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В частности, изменено приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей». Теперь предусмотрено установление льготных фиксированных тарифов на электроэнергию для определенных категорий населения при определенных условиях.

Речь идет о бытовых потребителях, проживающих в многоквартирных домах:

не газифицированные природным газом;

не имеют или имеют нефункционирующие системы централизованного или автономного теплоснабжения, работающие на других энергоносителях, кроме электрической энергии.

Напомним

Согласно постановлению Кабмина от 31 мая 2024 года № 632, с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно установлена фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч (с НДС).