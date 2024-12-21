Около 80 000 жителей Финляндии получили тепло от биткоин-майнинга

Компания MARA Holdings сообщила о своем втором проекте по обогреву города в Финляндии с помощью биткоин -майнинга.

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По словам компании, благодаря этому решению она обеспечила теплом еще 67 000 граждан страны.

Количество жителей Финляндии, которые теперь имеют отопление за счет энергии, полученной от добычи криптовалюты, возросло до примерно 80 000.

В июне 2024 MARA инициировала программу централизованного отопления финского населенного пункта Сатакунта. Источником тепла стал ее дата-центр.