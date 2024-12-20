НБУ планирует обновить нормы по системе киберзащиты банков

Национальный банк предлагает обновить некоторые нормы, касающиеся функционирования системы киберзащиты и контроля состояния информационной безопасности и киберзащиты в банковской системе Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, предполагается усовершенствовать процесс ежегодной отчетности банками по результатам проведенной самооценки процессов организации и обеспечения информационной безопасности и киберзащиты.

Также предлагается урегулировать порядок информирования банками Национального банка о значительных киберинцидентах и существенных изменениях в организации информационной безопасности и киберзащиты.

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Соответствующие нормы содержат проект постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам информационной безопасности и киберзащиты», которое предлагается для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 31 декабря 2024 включительно.