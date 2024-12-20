НБУ выпустил памятную монету из серебра «Новогодняя игрушка» (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 декабря 2024, 11:34 Читати українською

НБУ выпустил памятную монету из серебра «Новогодняя игрушка» (фото)

Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка» изготовленную из серебра, номиналом 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка» изготовленную из серебра, номиналом 10 гривен.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дизайн монеты

На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.

На реверсе — рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества — Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.

Характеристики

  • Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
  • Ее дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
  • номинал — 10 гривен,
  • Тираж — до 10 тысяч штук.

Читайте также: НБУ презентовал квадратную памятную монету из серебра «Цифровое государство» (фото)

Где купить

Приобрести первую часть тиража памятных монет «Новогодняя игрушка» можно с сегодняшнего дня, 20 декабря, в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
allexpll
allexpll
20 декабря 2024, 12:12
#
Судячи з доступної кількості монет для замовлень в інтернет-магазині, для НБУ зима настала так неочікувано, що до Нового року не встигли накарбувати заявлену кількість монет. Бо при фактичному тиражу 7500 шт (як НБУ декларує) і квоті на їх інтернет магазин в 60%, доступна кількість була лише 1000 шт (13,3%)
+
0
NoNameX
NoNameX
20 декабря 2024, 12:12
#
Перекупи вже все скупили, тепер на олх від 5к
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами