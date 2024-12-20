НБУ выпустил памятную монету из серебра «Новогодняя игрушка» (фото)

Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка» изготовленную из серебра, номиналом 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дизайн монеты

На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.

На реверсе — рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества — Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.

Характеристики

Монета украшена эмалью и локальной позолотой.

Ее дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

номинал — 10 гривен,

Тираж — до 10 тысяч штук.

Читайте также: НБУ презентовал квадратную памятную монету из серебра «Цифровое государство» (фото)

Где купить

Приобрести первую часть тиража памятных монет «Новогодняя игрушка» можно с сегодняшнего дня, 20 декабря, в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором.