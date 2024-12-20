Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка» изготовленную из серебра, номиналом 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ выпустил памятную монету из серебра «Новогодняя игрушка» (фото)
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Дизайн монеты
На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.
На реверсе — рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества — Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.
Характеристики
- Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
- Ее дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
- номинал — 10 гривен,
- Тираж — до 10 тысяч штук.
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Где купить
Приобрести первую часть тиража памятных монет «Новогодняя игрушка» можно с сегодняшнего дня, 20 декабря, в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Реализация банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором.
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