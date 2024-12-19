Иранский риал достиг рекордно низкого уровня из-за региональной напряженности и энергетического кризиса

Иранский риал в среду упал до самого низкого уровня в истории, потеряв более 10% стоимости с тех пор, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре. Об этом сообщает Associated Press.

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Риал торговался за 777 000 риалов за доллар, сообщили трейдеры в Тегеране, что ниже 703 000 риалов в день победы Трампа.

В интервью государственному телевидению во вторник вечером глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что предложение иностранной валюты увеличится, а обменный курс стабилизируется. По его словам, в валютный рынок было влито $220 млн.

Местная валюта упала, поскольку Иран приказал закрыть школы, университеты и государственные учреждения в среду из-за обострения энергетического кризиса, усугубляющегося суровыми зимними условиями. Кризис произошел после лета отключений электроэнергии, и теперь он осложняется сильным холодом, снегом и загрязнением воздуха.

Несмотря на огромные запасы природного газа и нефти в Иране, годы недостаточного инвестирования и санкций оставили энергетический сектор плохо готовым к сезонным всплескам, что привело к постоянным отключениям электроэнергии и дефициту газа.

В 2015 году во время ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами риал составлял 32 000 за 1 доллар. 30 июля, в день, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу и начал свой срок, курс составлял 584 000 за 1 доллар.

В 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из соглашения, вызвав сохраняющуюся многолетнюю напряженность между странами.

Экономика Ирана годами страдала от международных санкций из-за быстрого развития ядерной программы. Сейчас страна обогащает уран почти до уровня, пригодного для оружия.